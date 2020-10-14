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  3. 14 Ekim 2020 14:47

8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli kentinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu köyleri ile Hocavend kentinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke ve Tağaser köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli kentinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu köyleri ile Hocavend kentinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke ve Tağaser köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

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