8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli kentinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu köyleri ile Hocavend kentinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke ve Tağaser köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.
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