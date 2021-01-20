8 yıldır birlikte olduğu hamile eşinin, öz kardeşi olduğunu öğrendi

24 yaşındaki adam Reddit'te artık içinde tutamayacağı hikayesini anlatıyor. Hikayede 8 yıldır birlikte olduğu biricik karısı ile aynı babayı paylaştıklarını öğrendiğini dile getiriyor.

25 yaşındaki eşi ile bunu nasıl öğrendiklerini açıklamıyor fakat DNA testi yaptırıp, sonucunu aldıkları zaman emin olduklarını belirtiyor.



Eşinin annesinin babaları ile uzun bir süre birlikte olduğunu fakat hiç evlenmediklerini ve hatta doğum sertifikasında adının bile yazmadığını dile getiren adam, kendisi için babası ile hiç tanışmadığını ekliyor. Babalarının hayatta olduğunu öğrendiklerini fakat onunla asla görüşmek istemediklerini belirten adam şunları dile getiriyor:

"Öğrendiğimiz zaman çok büyük bir şok yaşadık. Eşim hamile ve bu konunun onu üzmesine daha fazla izin vermek istemiyorum. Biliyorum ensest bir ilişki sayılıyor ama bilmiyorduk. Biz liseden beri birbirimizi seviyoruz. Bu gerçek de aramızdaki hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Tek korkumuz bebeğimizin sağlığı açısından bir sorun yaşanması, sonuçta akraba evliliği oluyor." Asla ayrılmayı düşünmeyen çift, henüz bu gerçeği annelerine de açıklamadı.