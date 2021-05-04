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82 kişi hayatını kaybetmişti! Sağlık Bakanı istifa etti

Irak Sağlık Bakanı Hasan el-Timimi’nin, koronavirüs hastalarının bulunduğu ve 82 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası istifa etti.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yer alan İbni el-Hatip Hastanesi’nde 25 Nisan’da meydana gelen oksijen tankı patlamasının ardından çıkan yangında 82 kişi hayatını kaybetmiş, 110 kişi ise yaralanmıştı.

Yaşanan olayın ardından ise Irak Sağlık Bakanı Hasan el-Timimi’den istifa kararı geldi. Irak hükümeti tarafından yapılan açıklamada, el-Timimi’nin birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hastane yangını üzerine görevinden istifa ettiği ifade edilirken, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin ise Bakan el-Timimi’nin istifasını kabul ettiği belirtildi.

HASTANE MÜDÜRÜ VE HASTANE YETKİLİLERİNİN GÖREVDEN ALINMASI EMRİ
Ayrıca Başbakan el-Kazımi’nin kabinesi, koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavi edildiği İbni el-Hatip Hastanesi’nin müdürünün ve diğer kıdemli hastane yetkililerinin görevden alınmasını emretti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
Öte yandan el-Timimi, Irak hükümeti tarafından yaşanan olayın ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Hükümet tarafından uzaklaştırma cezasının bugün kaldırılmasının ardından el-Timimi’nin ise istifasını sunduğu belirtildi. 

Etiketler ırak bakan istifa
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