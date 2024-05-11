  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 82 ve 85 yaşındaki aktivistlerden çekiçli eylem

82 ve 85 yaşındaki aktivistlerden çekiçli eylem

82 ve 85 yaşındaki aktivistlerden çekiçli eylem
Güncelleme:

İngiltere'de 82 ve 85 yaşlarındaki 2 iklim aktivisti, Britanya Kütüphanesi'nde bulunan Magna Carta'nın camını çekiçle kırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da iki yaşlı iklim aktivisti, Britanya Kütüphanesi'nde, hukukun üstünlüğü için evrensel öneme sahip olan Magna Carta sözleşmesinin bulunduğu camı kırdı.

82 ve 85 yaşlarındaki Just Stop Oil üyesi Sue Parfitt ve Judy Bruce, 13. yüzyıldan kalma belgenin bulunduğu cam bölmeyi çekiç ve kesici alet yardımıyla kırarak eylem yaptı.

İkili daha sonra "Hükümet yasayı ihlal ediyor" yazılı bir pankart açtı.

 Güvenlik görevlileri tarafından engellenen yaşlı kadınlar, polis tarafından gözaltına alındı. 

Doktor olan 82 yaşındaki Parfitt, "Ben bir Hıristiyanım ve bunu yapmak zorundaydım" dedi. 

Magna Carta belgesinin eylemde zarar görmediği bildirildi.

İngiltere, son dönemde artan iklim eylemlerine sert müdahalede bulunuyor. Hükümet geçen sene huzuru bozan eylemlere karşı daha sert önlemleri öngören bir yasayı kabul etmişti.

Etiketler magna carta aktivist saldırı çekiçli saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Koli bantlı trafik canavarı kamerada: Gören bir daha baktı Koli bantlı trafik canavarı kamerada: Gören bir daha baktı Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi açıklandı Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi açıklandı Müftünün öğretmen cenazesindeki ifadelerine çok sert tepki: Yazıklar olsun Müftünün öğretmen cenazesindeki ifadelerine çok sert tepki: Yazıklar olsun Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi ezeli rakibe gidiyor Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi ezeli rakibe gidiyor Dünya Bankası açıkladı: Kanal İstanbul Projesi'ni finanse etmeyeceğiz Dünya Bankası açıkladı: Kanal İstanbul Projesi'ni finanse etmeyeceğiz Türkiye'nin yeni gururu: İnsansız kara aracı BARKAN Türkiye'nin yeni gururu: İnsansız kara aracı BARKAN Bir kanser türü için daha mRNA aşısı müjdesi Bir kanser türü için daha mRNA aşısı müjdesi Dolar/TL için dikkat çeken tahmin Dolar/TL için dikkat çeken tahmin Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 yaralı Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 yaralı