82 ve 85 yaşındaki aktivistlerden çekiçli eylem

İngiltere'de 82 ve 85 yaşlarındaki 2 iklim aktivisti, Britanya Kütüphanesi'nde bulunan Magna Carta'nın camını çekiçle kırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da iki yaşlı iklim aktivisti, Britanya Kütüphanesi'nde, hukukun üstünlüğü için evrensel öneme sahip olan Magna Carta sözleşmesinin bulunduğu camı kırdı.

82 ve 85 yaşlarındaki Just Stop Oil üyesi Sue Parfitt ve Judy Bruce, 13. yüzyıldan kalma belgenin bulunduğu cam bölmeyi çekiç ve kesici alet yardımıyla kırarak eylem yaptı.

İkili daha sonra "Hükümet yasayı ihlal ediyor" yazılı bir pankart açtı.

Güvenlik görevlileri tarafından engellenen yaşlı kadınlar, polis tarafından gözaltına alındı.

Doktor olan 82 yaşındaki Parfitt, "Ben bir Hıristiyanım ve bunu yapmak zorundaydım" dedi.

Magna Carta belgesinin eylemde zarar görmediği bildirildi.

İngiltere, son dönemde artan iklim eylemlerine sert müdahalede bulunuyor. Hükümet geçen sene huzuru bozan eylemlere karşı daha sert önlemleri öngören bir yasayı kabul etmişti.