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9 aylık hamile kadına masaj salonunda tecavüz dehşeti

9 aylık hamile kadına masaj salonunda tecavüz dehşeti

ABD'de 9 aylık hamile bir kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda çalışan masörün tecavüzüne uğradı. 30 yaşındaki masör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kentucky eyaletinde yaşayan hamile bir kadın, doğum öncesi masajı için gittiği salonda, burada çalışan 30 yaşındaki masör Tyler Isaacs tarafından tecavüze uğradı. Geçtiğimiz Temmuz ayında meydana gelen olay ile ilgili Isaacs, Salı günü sonuçlanan mahkeme kararı sonucu tutuklanarak cezaevine girdi.

KADININ İFADELERİ KAN DONDURDU
9 aylık hamileyken tecavüze uğrayan kadın, Isaacs'ın masaj için kendisini odaya aldığını ve sonlara doğru sırtına da masaj yapacağını söyleyerek ayağa kalkıp ellerini sedyenin üzerine koymasını istediğini ifade etti. Daha sonrasında ise arkadan yaklaşarak tecavüz ettiğini belirtti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ
Isaacs ise verdiği ifadede, kadın ile rızası dahilinde ilişkiye girdiğini ve asla bir kadına isteği dışında bir şey yapmayacağını söyledi. Hakkında yakalama kararı çıkarılmasından kısa süre sonra tutuklanan 30 yaşındaki adam, cezaevine yollandı.

Etiketler abd masör tecavüz hamile kadın
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