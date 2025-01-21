9 milyon yaşında köpek balığı fosilleri bulundu

Güney Amerika ülkesi Peru'da 9 milyon yıllık köpek balığı fosillerinin bulunduğu açıklandı.

Peru’nun Lima kentindeki 9 milyon yıllık olduğu belirtilen soyu tükenmiş geniş diş beyaz bir köpek balığı fosili Jeoloji, Madencilik ve Metalurji Enstitüsü'nde sergilendi. Köpek balığının yanı sıra bir timsah ve bir megalodonun fosilleşmiş dişinin de sergilenen örnekler arasında yer aldığı kaydedildi.

DHA