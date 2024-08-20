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99 yaşındaki Nazi'nin cezasına onay

99 yaşındaki Nazi'nin cezasına onay
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Almanya'da 99 yaşındaki Nazi sekreterine verilen cezayı üst mahkeme onadı.

Almanya'da Federal Yüksek Mahkeme, 10 binden fazla cinayete yardım ettiği gerekçesiyle 99 yaşındaki eski Nazi sekreterine verilen cezayı onadı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Irmgard F. adlı kadın şimdi Polonya sınırları içinde kalan Stutthof toplama kampında bir Nazi komutanının sekreteri olarak çalışıyordu. Alt mahkeme 2022 yılında Irmgard F.'ye 10 bin 505 cinayet ve beş cinayete teşebbüs vakasında suç ortağı olmaktan iki yıl tecilli hapis cezası vermişti. Stutthof'da aralarında Yahudi mahkumlar, Polonyalı direnişçiler ve Sovyet savaş esirlerinin bulunduğu 65 binden fazla kişi öldü.

Sanık, suça karıştığı 1943-1945 yıllarında henüz 18-19 yaşlarında olduğundan gençlik ceza davası kapsamında yargılanmış, kampta işlenen suçlardan haberdar olmadığını savunarak beraatını istemişti. Yargılama sırasında kaldığı yaşlı bakım evinden kaçarak davadan kurtulmaya çalışan Irmgard F., mahkumiyetinin ardından kararı temyize götürmüştü.

Almanya'da Irmgard F.'nin durumuna benzer üç vaka daha bulunuyor. Şüphelilerin ileri yaşları yargılanmaya uygun olup olmadıkları tartışmasına neden oluyor.

 

DW Türkçe

Etiketler 99 yaşındaki nazi Nazi ALMANYA ceza
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