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AB dışişleri bakanları, olağanüstü toplantı yapacak

AB dışişleri bakanları, olağanüstü toplantı yapacak

Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları bir kez daha olağanüstü toplantı yaparak, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıları görüşecek.

Toplantı AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in başkanlığında 4 Mart'ta Brüksel'de yapılacak.

Borrell, toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i de davet etti.

Aynı gün olağanüstü nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı da Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek.

Etiketler ab dışşileri görüşme
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