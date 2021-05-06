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AB İçişleri Komiseri Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson'un yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

AB İçişleri Komiseri Johansson, Türkiye'ye geliyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Komiser Johansson, ziyareti çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız tarafından kabul edilecek, Sayın Bakanımız ve Sayın İçişleri Bakanımızla görüşecektir. Ziyaret sırasında, Türkiye ile AB arasında göç alanındaki işbirliği ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere, 18 Mart Mutabakatının tüm yönleri ele alınacaktır" denildi.

Etiketler AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson Türkiye avrupa birliği
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