AB Komisyonu'ndan ''Bosna Hersek'' kararı
Avrupa Birliği Komisyonu, Bosna Hersek'e 'aday ülke' statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Avrupa Birliği Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Bosna Hersek'in adaylık başvurusu ile ilgili Komisyon'un görüşünü açıkladı.
Varhelyi, "potansiyel aday" ülke konumundaki Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirildiğini duyurdu.
Komisyonun 2022 Genişleme Raporu sunumunda Varhelyi, 14 temel önceliğin uygulanmasının önemine de vurgu yaptı.
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