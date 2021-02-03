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  3. 03 Şubat 2021 22:23

AB liderleri, 25 Şubat'ta korona gündemiyle toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, şubat sonunda yeni tip koronavirüs salgını ilgili gelişmeler ve güvenlik konularını konuşmak üzere toplanıyor.

AB liderleri, 25 Şubat'ta korona gündemiyle toplanıyor
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AB Konseyi Sözcüsü Barend Leyts'in sosyal medyadan duyurduğu bilgiye göre, AB liderleri 25 Şubat'ta Kovid-19 salgınıyla mücadelenin koordinasyonu hakkında video konferans yoluyla bir araya gelecek.

Liderler, ertesi gün de güvenlik ve savunma konularıyla Güney Komşuluk Politikası hakkında yine aynı şekilde toplantı yapacak.

AB ülkelerinin liderleri, 21 Ocak'ta Kovid-19 salgını, seyahat kısıtlamaları, aşı üretimi, dağıtımı ve aşılama kampanyaları hakkında toplantı yapmıştı. 

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