AB ve ABD'den Rusya'ya yaptırım kararı

ABD yönetimi ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın sinir gazıyla zehirleyerek öldürmeye çalıştığı iddia edilen Navalnıy için yaptırım uygulamaya başladı.

Biden yönetiminden üst düzey yetkililer, ABD'nin Salı günü Rusya'nın muhalif lideri Aleksey Navalnıy'i bir sinir gazı ile öldürmeye çalıştığı sonucuna varmasının ardından Rus şahıs ve kuruluşlarına yaptırım uyguladığını söyledi.

Bir konferans görüşmesinde gazetecilere konuşan yetkililer, hamlelerin Avrupa Birliği ile koordineli olarak yapıldığını vurguladı.

Yetkililer Joe Biden'ın, Rusya'nın Navalnıy'i hapishaneden serbest bırakması çağrısını yinelediler.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaptırımların karşılıksız kalmayacağını söyledi.

AB DE YAPTIRIM UYGULADI

RIA haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya'nın Avrupa Birliği elçisi Vladimir Chizov, Navalnıy'ın hapse atılması nedeniyle uygulanan son AB yaptırımlarına yanıt vereceğini söyledi.

AB bugün, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın dört üst düzey Rus yetkiliye büyük ölçüde sembolik olan yaptırımları devreye sokmuştu.

ZEHİRLENDİĞİ İDDİASI

Sibirya'dan ağustosta Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu.

Navalni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli rakibi olarak kabul ediliyor. Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen eski avukat Navalnıy, Kremlin önünde düzenlediği protestolarla biliniyor.

Sık sık cezaevine giren Aleksey Navalni 2012-2014 yıllarında cezaevinde kalırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Moskova'yı insan hakları ihlalinden suçlu bulmuştu. Mahkeme Navalni'nin politik saiklerle içeride tutulduğuna hükmetmişti.

Navalni, Kremlin'i kendisini zehirlemekle suçladığı saldırı sonrası 5 ay Almanya'da tedavi gördü. Rus muhalif, 17 Ocak'ta Moskova'ya döndü ve havalimanında gözaltına alındı.

Rus yetkililer zehirleme iddiasını reddediyor.

NAVALNIY'IN TUTUKLANMASI

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği iddia edilmişti.

Kremlin'e muhalif Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Rus mahkemesi, Navalnıy'nın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle 15 Şubat'a kadar, 30 gün tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Muhalif Navalnıy’nın tutukluluğuna yapılan itiraz, mahkeme tarafından 28 Ocak'ta reddedilmişti.