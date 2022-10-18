AB yaptırımlarına misilleme!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nin bazı İranlı yetkililere ve kurumlara karşı tek taraflı yaptırımlar uygulama kararını kınayarak, karşılıklı olarak Avrupalı kişi ve kurumlara yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nin bazı İranlı yetkililere ve kurumlara karşı tek taraflı yaptırımlar uygulama kararını kınayarak, bunu uluslararası hukukun ihlali ve İran'ın iç işlerine müdahalenin açık bir örneği olarak değerlendirdi. Kenani, AB Bakanlar Konseyi'nin yaptırım kararını, kötü niyetli yaklaşımın devam ettiği ve insan haklarının siyasi hedeflere ulaşmak için bir araç olarak kullanıldığının bir göstergesi olarak değerlendirerek, "Böylesi yanlış ve yapıcı olmayan bu kararın temelinde İran milletinin düşmanlarının siyasi hedefleri, asılsız bilgileri ve sahte iddialarının bulunması üzücü vericidir" ifadelerini kullandı.

İranlı kişi ve kurumlara karşı tüm iddiaları reddeden Kenani, "AB Bakanlar Konseyi'nin kararına yanıt olarak ilgili Avrupa kurum ve kişilerine karşılıklı yaptırımlar uygulanacak ve ilan edilecektir" şeklinde konuştu.

ABDULLAHİYAN: "AB BUGÜN YANLIŞ HESAPLAMA YAPTI"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırım kararına tepki göstererek, AB bugün yanlış hesaplama yaptı ve asılsız bilgilere dayanarak, yeniden İranlılara yönelik etkisiz yaptırım aracına başvurdu. Dünyanın hiçbir yerinde kamu mallarına zarar verilmesine ve kaos çıkarılmasına müsamaha gösterilmez. İran'da da aynı kural geçerlidir" ifadesini kullandı.