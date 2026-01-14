ABD, 75 ülkeye vize işlemlerini askıya alıyor!

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 21 Ocak'tan itibaren 75 ülke için vize işlemlerini askıya alacağını yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 70’ten fazlaya ülkeye yönelik vize işlemlerini askıya alacağı iddia edildi. ABD basınının ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir bilgiye dayandırdığı haberlerde, Trump yönetiminin 21 Ocak’tan itibaren 75 ülkeden gelen ziyaretçilere yönelik vize işlemlerini askıya alacağı öne sürüldü.



Haberlerde, vize işleminin askıya alınacağı ülkeler arasında Somali, Rusya, İran, Afganistan, Brezilya, Nijerya ve Tayland’ın da yer aldığı belirtildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı, henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İHA