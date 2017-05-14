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  3. 14 Mayıs 2017 11:40

ABD açıkladı: YPG ve DEAŞ anlaştı

ABD'nin desteklediği terör örgütü YPG, şimdi de terör örgütü DEAŞ ile anlaşma yaptı.

ABD açıkladı: YPG ve DEAŞ anlaştı
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DEAŞ'ın Tabka'dan bir 'anlaşma' kapsamında çekildiği duyurulan açıklamada şöyle denildi:

ANLAŞMA ÇERÇEVESİNDE PATLAYICILAR KALDIRILDI
Pentagon açıklamasına göre, 70 DEAŞ militanıyla yapılan anlaşma çerçevesinde militanlar baraj çevresine yerleştirdikleri patlayıcıları kaldırdı, bütün ağır silahlarını teslim etti ve Tabka kentinde kalan bütün savaşçılarını da geri çekti.

DEAŞ'A KARŞILIĞINDA NE VERİLDİĞİ BİLİNMİYOR
Açıklamada DEAŞ'a karşılığında ne verildiği belirtilmedi. Pentagon sözcüsü Jeff Davis ise koalisyon uçaklarının kaçan savaşçıları sivillere zarar vermeyecek şekilde hedef aldığını belirtti. Rakka operasyonu açısından kilit önem taşıyan stratejik Tabka kenti, Suriye'nin en büyük barajına ev sahipliği yapıyor.

terör örgütü , deaş , ypg