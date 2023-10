ABD, Adana Konsolosluğu'nu kapattı!

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı gösteriler devam ederken ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Konsolosluğu ve Adana Konsoloslukları protesto noktalarından oldu.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KAPALI KALACAK

Protestolar üzerine ABD Büyükelçiliği, Adana Konsolosluğu'nun bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacağını açıkladı.



Büyükelçilik vatandaşlarına yönelik uyarılarda da bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye genelinde İsrail ve Gazze'deki olaylarla ilgili büyük gösterilerin yapılması bekleniyor. Barışçıl olması amaçlananlar da dahil olmak üzere herhangi bir toplantı şiddete dönüşebilir. Protesto faaliyetleri polis varlığının artmasına, yolların kapatılmasına ve trafikte aksamalara neden olabilir.

ABD'nin Adana Konsolosluğu bir sonraki duyuruya kadar halka kapalı kalacaktır. ABD vatandaşları Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ndeki randevularını yeniden planlayabilirler."

Security Alert: Update on Impact of Demonstrations Throughout Turkiye, Continued Temporary Closure of US Consulate Adana - U.S. Mission Turkiye, October 18, 2023https://t.co/KHEB83ahSb pic.twitter.com/8g8nYfpdZh