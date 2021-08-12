ABD, Afganistan'a asker gönderiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelinin önemli bir bölümünün tahliye edilmesi için asker gönderileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, basın brifinginde, Afganistan'da Taliban'ın askeri ilerleyişi, şiddet ve istikrarsızlığın artmasından derin endişe duyduklarını ve bu nedenle Kabil'deki büyükelçilik personelinin sayısını önemli ölçüde azaltma kararı aldıklarını söyledi.

Ülkedeki güvenlik durumunu değerlendirdikten sonra Afganistan'da "çekirdek bir diplomatik kadro" bırakacaklarını belirten Price, "Önümüzdeki haftalarda

Savunma Bakanlığı, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na (tahliye için) geçici olarak askeri personel gönderecek." dedi.

TALİBAN VİLAYET MERKEZLERİNİ ELE GEÇİRMEYE YÖNELDİ

ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra, kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzeyde olmak üzere 10 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 24 vilayet merkezinde hakim durumda.

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

BM’ye göre 2021'in ilk yarısında 1659, son bir ayda ise 1000'den fazla sivil hayatını kaybetti.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

AA