  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD basınında bomba iddia: ''ABD yeni bir savaş planı hazırlıyor''

Güncelleme:

ABD merkezli CNN International, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda askeri noktaları hedef alan yeni bir savaş planı hazırladığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’ın talebi üzerine İran’a ateşkesin müzakereler sonuçlanana kadar uzattığı kararının alınmasına rağmen Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın devam edeceğini duyurmuştu. ABD merkezli CNN International, ABD ordusunun yeni bir savaş planı hazırladığını iddia etti. Haberde, ABD’nin İran’ın Hürmüz Boğazı’nı ve askeri liderlerini hedef alan yeni planları hazırladığı vurgulandı. Pentagon’un Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve Umman Körfezi çevresindeki İran noktalarını da içeren çeşitli saldırıları gözden geçirdiği kaydedilen haberde, saldırılarda İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyetini sürdürmesine yardımcı olan varlıkların hedef alınacağı ve bu hedefler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun hızlı saldırı botları filosu ve mayın döşemek için kullanılan gemilerin de bulunduğu belirtildi.

Askeri yetkililer tarafından sunulan bir diğer planda, ABD’nin savaşın sona ermesini yapılan müzakereleri engellediğine inandığı İran’ın askeri liderlerinin hedef alınmasını içeren haberde ABD'nin İran'ın füze stokları ve fırlatma rampaları da dahil kalan askeri kapasitesine yönelik saldırılara yeniden başlayabileceği belirtildi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

10 aylık bebeğin kahreden ölümü! Annesinin kucağından yola savruldu
10 aylık bebeğin kahreden ölümü! Annesinin kucağından yola savruldu
Külliye'de 23 Nisan törenine damga vuran anlar: Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Külliye'de 23 Nisan törenine damga vuran anlar: Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Miss Turkey ve Best Model'in güzel isminin son hali ve yeni mesleği olay oldu
Miss Turkey ve Best Model'in güzel isminin son hali ve yeni mesleği olay oldu
''Çocuklarıma kuruş yok'' demişti: İbrahim Tatlıses'in mal varlığı ortaya çıktı
''Çocuklarıma kuruş yok'' demişti: İbrahim Tatlıses'in mal varlığı ortaya çıktı
Nakliye uçağından bırakılan zırhlı araç hurdaya döndü
Nakliye uçağından bırakılan zırhlı araç hurdaya döndü
Şüphe üzerine durdurulan araçtan bir servet çıktı! Yarım milyarlık altın yola saçıldı!
Şüphe üzerine durdurulan araçtan bir servet çıktı! Yarım milyarlık altın yola saçıldı!
Taşacak Bu Deniz'in güzel oyuncusuna çirkin taciz! Soluğu savcılıkta aldı!
Taşacak Bu Deniz'in güzel oyuncusuna çirkin taciz! Soluğu savcılıkta aldı!
Akılalmaz dolandırıcılık taktiği esnafın isyanıyla ifşa oldu: Vallahi de pes, billahi de pes!
Akılalmaz dolandırıcılık taktiği esnafın isyanıyla ifşa oldu: Vallahi de pes, billahi de pes!
Etiketler abd CNN savaş planı Pentagon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bahçeli’den TBMM’de Demirtaş sözü: ''Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz sözdür'' Bahçeli’den TBMM’de Demirtaş sözü: ''Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz sözdür'' Miss Turkey ve Best Model'in güzel isminin son hali ve yeni mesleği olay oldu Miss Turkey ve Best Model'in güzel isminin son hali ve yeni mesleği olay oldu MasterChef'in Mehmet Şef'inin Oğlu Emre Yalçınkaya siyasete girdi! MasterChef'in Mehmet Şef'inin Oğlu Emre Yalçınkaya siyasete girdi! Çarkıfelek'in güzel hostesi Miss Grand All Stars'da Türkiye'yi temsil edecek! Çarkıfelek'in güzel hostesi Miss Grand All Stars'da Türkiye'yi temsil edecek! Taşacak Bu Deniz'in güzel oyuncusuna çirkin taciz! Soluğu savcılıkta aldı! Taşacak Bu Deniz'in güzel oyuncusuna çirkin taciz! Soluğu savcılıkta aldı! İbrahim Selim'in 16 yaş küçük sevgilisi ve Ayşe Şeyma Keten'in bekarlığa veda partisi olay oldu İbrahim Selim'in 16 yaş küçük sevgilisi ve Ayşe Şeyma Keten'in bekarlığa veda partisi olay oldu SGK'dan yeni yapılandırma hamlesi: Sınır değişti, borç erteleme geldi! SGK'dan yeni yapılandırma hamlesi: Sınır değişti, borç erteleme geldi! Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final eşleşmeleri ve maç tarihleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final eşleşmeleri ve maç tarihleri belli oldu Beşiktaş kendi evinde Alanyaspor'a gol olup yağdı, adını yarı finale yazdırdı! Beşiktaş kendi evinde Alanyaspor'a gol olup yağdı, adını yarı finale yazdırdı! Gıdada Nisan ayı ifşası! Bakanlık hileli ürünleri listeledi; yine at ve eşek eti rezaleti! Gıdada Nisan ayı ifşası! Bakanlık hileli ürünleri listeledi; yine at ve eşek eti rezaleti!
Derbi öncesi Fenerbahçe'den TFF'ye Osimhen başvurusu! Derbi öncesi Fenerbahçe'den TFF'ye Osimhen başvurusu! Bir belediyeye daha şafak baskını: AK Partili eski başkan gözaltında! Bir belediyeye daha şafak baskını: AK Partili eski başkan gözaltında! Usta oyuncunun cenazesinde skandal! Damadı ile ünlü oyuncu birbirine girdi Usta oyuncunun cenazesinde skandal! Damadı ile ünlü oyuncu birbirine girdi Akdeniz 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı! 5 saatte 7 deprem! Akdeniz’de peş peşe depremler korkuttu Akdeniz 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı! 5 saatte 7 deprem! Akdeniz’de peş peşe depremler korkuttu Akaryakıt fiyatlarından kötü haber: İndirim sevinci 24 saat sürdü, yeniden zam geliyor! Akaryakıt fiyatlarından kötü haber: İndirim sevinci 24 saat sürdü, yeniden zam geliyor! Yarım milyon kişiyi etkileyecek... Denetimli serbestlikte yeni dönem başlıyor Yarım milyon kişiyi etkileyecek... Denetimli serbestlikte yeni dönem başlıyor Savaş nedeniyle mahsur kalmıştı... THY uçağı 1,5 ay sonra Türkiye'ye dönebildi! Savaş nedeniyle mahsur kalmıştı... THY uçağı 1,5 ay sonra Türkiye'ye dönebildi! Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Bir yanda bahar diğer yanda sağanak yağış ve fırtına var! Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Bir yanda bahar diğer yanda sağanak yağış ve fırtına var! Şüphe üzerine durdurulan araçtan bir servet çıktı! Yarım milyarlık altın yola saçıldı! Şüphe üzerine durdurulan araçtan bir servet çıktı! Yarım milyarlık altın yola saçıldı! Doğalgazda kademeli zamlı fatura dönemi başlıyor; faturanız 2'ye katlanabilir! İşte il il limitler! Doğalgazda kademeli zamlı fatura dönemi başlıyor; faturanız 2'ye katlanabilir! İşte il il limitler!