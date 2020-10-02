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  3. 02 Ekim 2020 17:49

ABD Başkan Yardımcı Pence'in koronavirüs testi sonucu belli oldu

ABD Başkan Yardımcı Mike Pence'in koronavirüs testi sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

ABD Başkan Yardımcı Pence'in koronavirüs testi sonucu belli oldu
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ABD başkanı Donald Trump'ın corona virüse yakalanmasının ardından gözler Trump'ın yakın çevresine çevrildi.

Başkan ve eşi, seçime bir ay kala kendilerini karantinaya aldı. 74 yaşındaki Trump yüksek risk grubunda. Doktoru sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence'in test sonucu negatif çıktı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da testi negatif. 

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