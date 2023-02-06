ABD Başkanı Biden'dan Türkiye mesajı
ABD Başkanı Joe Biden, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerle ilgili açıklamada bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık depremlere ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu.
"Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin yol açtığı can kaybı ve yıkımdan derin üzüntü duyuyorum." diye Biden, mesajını şöyle sonlandırdı:
"Ekibime, Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya devam etmeleri talimatını verdim"
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