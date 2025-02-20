ABD Başkanı Donald Trump kendisini ''kral'' ilan etti

Göreve gelir gelmez imzaladığı kararnamelerle ve yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ABD Başkanı Donald Trump, bu sefer de kendisini kral ilan etti.

ABD Ulaştırma Bakanlığı, çarşamba eyalet valisine yazdığı mektupla New York’taki trafik ücreti planına verdiği onayı iptal ettiğini açıklamıştı.

Göreve gelmeden önce “İlk günümde diktatör olacağım” diyen ABD Başkanı Donald Trump çok konuşulacak bir hamleye daha imza attı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldırdığını duyurdu ve kendisini 'kral' olarak nitelendirdi.

Trump'ın paylaşımında, "Trafik sıkışıklığı fiyatlandırması öldü. Manhattan ve tüm New York kurtuldu. Kralımız çok yaşa!" ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray'ın X hesabından ise Trump'ın sözleriyle Trump'ı başında taçla kral olarak betimleyen bir dergi kapağı paylaşıldı.