  3. ABD Başkanı Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: ''Silahlarımız hazır ve tetikteyiz!''

İran’da ekonomik krizden dolayı geçinemeyen vatandaşların başlattığı protesto eylemleri her geçen gün daha da büyürken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'da hükümet karşıtı olaylarda polisin protestocuları öldürmesi halinde müdahale etmeye hazır olduklarını duyurdu.

İran'da yüksek enflasyon nedeniyle başlayan protesto gösterileri ülke genelinde sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan protestoculara destek geldi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran, her zamanki gibi barışçıl protestocuları vurup şiddetle öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız" dedi.

İran'da 4 can kaybı

İran'da yüksek enflasyon nedeniyle 28 Aralık'ta başlayan protestolar sürerken, Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde protesto gösterileri sırasında yaşanan olaylarda 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 4'e yükseldi, 17 kişi yaralandı. Protestolarda polis merkezine girmeye çalışan bir grup gösterici ile polis arasında çatışma yaşandığı bildirildi. Olaylar sırasında polis ekiplerine taş atan göstericiler bazı polis araçlarını da ateşe verdi.

30 kişi gözaltına alındı

İran'ın Tahran eyaletine bağlı Melerd kentinde düzenlenen protesto gösterileri sırasında 30 kişi gözaltına alındı. Melerd Kaymakam Yardımcısı Mansur Saleki yaptığı açıklamada, vatandaşların yasal protesto hakkını kötüye kullanarak ilçede güvenlik ve kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Saleki, yapılan incelemelerde gözaltına alınan kişilerden bazılarının çevre ilçelerden Melerd'e geldiğinin tespit edildiğini, şüphelilerin güvenlik birimlerinin gözetiminde bulunduğunu ve haklarında başlatılan adli sürecin sürdüğünü ifade etti. Olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen başka kişilerin de tespit edildiğini aktaran Saleki, bu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ve haklarında yasal işlem yapılacağını belirtti.

