ABD Başkanı Trump: Oylarım yok olmaya başladı

ABD'de dün düzenlenen ve sonuçları henüz kritik eyaletlerde netleşmeyen seçimlere ilişkin Trump, Twitter'dan açıklama yaptı.

Trump, "Dün gece ben, Demokratların kontrolündeki hemen hemen tüm kilit eyaletlerde yarışı önde götürüyordum. Sonra bir bir bu eyaletlerde sürpriz oyların sayılmasıyla ben geriye düştüm. Çok ilginç." ifadesini kullandı.

Anket şirketlerinin tahminlerinin tutmadığına da işaret eden Trump, "Anketçiler durumu çok yanlış anladı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Nasıl oluyor da postayla oylar her sayıldığında, yüzdeleri ve yok edicilikleri bakımından bu kadar yıkıcı olabiliyorlar?" paylaşımını yaptı.



BIDEN'DAN YENİ AÇIKLAMA

Trump'ın açıklamasının hemen ardından bir açıklama da Joe Biden'dan geldi.

Biden, "Her oy sayılıncaya kadar dinlenmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Biden'ın kampanya menajeri ise Biden'ın seçimi kazanmaya çok yakın olduğunu ve bugün zaferini ilan edebileceğini söyledi.

TWITTER'DAN TRUMP'IN PAYLAŞIMINA "UYARI" ETİKETİ

Trump'ın, dün düzenlenen ve hala kritik eyaletlerde netleşmeyen seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı bir paylaşıma, Twitter'dan "uyarı" etiketi geldi.

Twitter, Trump'ın paylaşımına, "Bu tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." etiketini ekledi.

Trump, söz konusu paylaşımında, "Dün gece ben, Demokratların kontrolündeki hemen hemen tüm kilit eyaletlerde yarışı önde götürüyordum. Sonra bir bir bu eyaletlerde sürpriz oyların sayılmasıyla ben geriye düştüm. Çok ilginç." ifadesini kullanmıştı.

Twitter, Trump'ın dün gece yaptığı, "Büyük avantajımız var ama onlar (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Oylar, sandıklar kapatıldıktan sonra kullanılmamalı." paylaşımına da aynı şekilde "uyarı" etiketi eklemişti.