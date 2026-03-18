  ABD Büyükelçiliği ve Uluslararası Havalimanı İHA'larla hedef alındı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği ve Bağdat Uluslararası Havalimanı, kamikaze İHA’ların hedefi oldu. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği sıcak gecede, saldırı girişimleri son anda engellendi.

Irak’ın başkenti Bağdat, gece yarısı düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla sarsıldı. Yabancı misyonların bulunduğu korunaklı "Yeşil Bölge" ve stratejik noktalar, eş zamanlı olarak hedef alındı.

Hava Savunma Sistemleri Devreye Girdi

Edinilen bilgilere göre, ABD Büyükelçiliği yerleşkesine doğru ilerleyen 2 adet kamikaze İHA, büyükelçiliğin kendi bünyesindeki hava savunma sistemleri (C-RAM) tarafından tespit edildi. İHA’lar hedefe ulaşamadan havada imha edilirken, parçaların düştüğü yerleşke çevresinde küçük çaplı yangınlar meydana geldi. Güvenlik kaynakları, saldırıda can kaybı yaşanmadığını ancak bölgede şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Bağdat Havalimanı’nda "Victoria Üssü" Hareketliliği

Büyükelçilik saldırısından kısa süre sonra bir diğer hedef ise Bağdat Uluslararası Havalimanı oldu. Havalimanı yerleşkesinde bulunan ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin kullandığı Diplomatik Destek Merkezi (Victoria Üssü) yönüne gelen bir İHA daha etkisiz hale getirildi. Havalimanındaki hava savunma sistemlerinin başarılı müdahalesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Bölgesel Gerilim Irak’a Sıçrıyor

Uzmanlar, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik son askeri operasyonlarının ardından Irak’taki ABD varlığına yönelik saldırıların sistematik bir hal aldığına dikkat çekiyor. Bağdat’ta güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, Yeşil Bölge girişlerinde ek beton bariyerlerin yerleştirildiği ve zırhlı araçların stratejik noktalarda konuşlandığı görüldü.

Irak hükümetinden saldırılara ilişkin henüz resmi bir kınama gelmezken, güvenlik birimleri İHA’ların fırlatıldığı noktaları tespit etmek üzere Bağdat kırsalında geniş çaplı operasyon başlattı.

