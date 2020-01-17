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  3. 17 Ocak 2020 16:14

ABD-Çin ticaret anlaşması küresel ekonomik büyümeyi dengeleyecek

ABD’li kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, ABD ve Çin arasında imzalanan ticaret anlaşmasının ilk aşamasının, iki ülkede de iş güvenini artırarak küresel ekonomik büyümenin dengelenmesine katkı sağlayacağı yorumunu yaptı.

ABD-Çin ticaret anlaşması küresel ekonomik büyümeyi dengeleyecek
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Pekin-Washington uzlaşısının oluşturacağı etkinin, anlaşmanın uygulanmasına bağlı olarak değişebileceği belirtilen Fitch raporunda, “Ticaret anlaşması, küresel ekonomik büyümenin bu yıl dengeleneceği yönündeki beklentilerimizi destekliyor” denildi.

Derecelendirme şirketi, Çin ekonomisinin 2020’de yüzde 5.9 büyüyeceğini, bunun da küresel ekonomik büyümeye yüzde 2.6 katkı sağlayacağını öngörüyor. Fitch ayrıca, küresel ekonomik büyümenin yeni ticari koşullardan etkilenecek olan eyaletlere bağlı olacağını da ekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He anlaşmayı imzalamadan önce, ABD Hazine Bakanlığı Çin’in döviz manipülatörleri listesinden çıkarıldığını açıklamış, Hazine Bakanı Steven Mnuchin de ABD’nin Çin’e yönelik ek gümrük vergilerini anlaşmanın ikinci aşamasında kaldıracağını duyurmuştu.

DHA

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abd , çin , anlaşma , ticaret
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