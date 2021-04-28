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  3. ABD'den 1915 olayları için yeni açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: ''Biden'ın soykırım açıklaması sürpriz değil''

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ''soykırım'' demesinin sürpriz olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Biden'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 'iyi bir görüşme' gerçekleştirdiğini kaydeden Blinken, Biden'ın 'Ermeni Soykırımı' açıklamasının sürpriz olmaması gerektiğini, kendisinin uzun zamandır 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlaması nedeniyle bu açıklamanın beklendiğini kaydetti.

Etiketler abd 1915 olayları
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