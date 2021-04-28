ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ''soykırım'' demesinin sürpriz olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Biden'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 'iyi bir görüşme' gerçekleştirdiğini kaydeden Blinken, Biden'ın 'Ermeni Soykırımı' açıklamasının sürpriz olmaması gerektiğini, kendisinin uzun zamandır 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlaması nedeniyle bu açıklamanın beklendiğini kaydetti.