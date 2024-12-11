ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın cuma günü Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek.

Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 13 Aralık Cuma günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyarete ilişkin detay henüz paylaşılmadı ancak ana gündem maddesinin 'Suriye' olması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.