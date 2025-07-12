ABD Dışişleri Bakanlığı yüzlerce personelini kovdu
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ABD Dışişleri Bakanlığı, 1300'ün üzerinde personelin işine son verdiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, ‘yeniden yapılanma’ gerekçesiyle bin 107'si memur, 246'sı diplomat bin 353 çalışanını işten çıkardı. Başkent Washington'da son iş gününü tamamlayan çalışanlar, mesai arkadaşlarının alkışları eşliğinde yıllardır çalıştıkları binadan ayrıldı.
Bir gün önce işten çıkarılmaların başlayacağını ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael J. Rigas, personele gönderdiği elektronik postayla duyurdu.
DHA
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