  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
Güncelleme:

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Büyümede tüketici harcamaları ile özel stok yatırımları etkili oldu. Bu dönemde kişisel harcamalar yüzde 2,6 yükseliş kaydetti.

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,8 arttı.

Beklenenden fazla büyüme kaydeden ABD ekonomisinin, söz konusu dönemde yüzde 2 büyümesi öngörülüyordu.

Ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4'lük büyüme performansı göstermişti.

ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, özel stok yatırımları ve konut dışı sabit yatırımlardaki artış etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da arttı.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,6'lik artış kaydetti. Söz konusu endeks, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,4 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2,9 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 2,7 artması yönündeydi. Söz konusu endeks, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,7 artmıştı.

Etiketler abd ekonomi abd ekonomi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Koşun depoları doldurun! Akaryakıtta beklenen indirim geldi Koşun depoları doldurun! Akaryakıtta beklenen indirim geldi Uzaylı mumyasının parmak izi alındı: Her şeyi değiştirecek sonuç Uzaylı mumyasının parmak izi alındı: Her şeyi değiştirecek sonuç İstanbul'da dehşet: Tartıştığı cami imamını okla vurdu İstanbul'da dehşet: Tartıştığı cami imamını okla vurdu Özgür Demirtaş ile Necmettin Batırel yıllar sonra yeniden karşı karşıya Özgür Demirtaş ile Necmettin Batırel yıllar sonra yeniden karşı karşıya İkinci el otomobilde rüzgar terse döndü İkinci el otomobilde rüzgar terse döndü ''Gıda Dedektifi'' Musa Özsoy gözaltında ''Gıda Dedektifi'' Musa Özsoy gözaltında Bu nasıl bir unutkanlık seviyesi: 1,2 milyon TL'lik altınları unutup gittiler Bu nasıl bir unutkanlık seviyesi: 1,2 milyon TL'lik altınları unutup gittiler NASA Uzay'daki bu gizemli görüntüleri ilk kez paylaştı NASA Uzay'daki bu gizemli görüntüleri ilk kez paylaştı Özel, Erdoğan'ı ''darbecilikle'' suçladı: ''Mali darbe yapmaya çalışıyor'' Özel, Erdoğan'ı ''darbecilikle'' suçladı: ''Mali darbe yapmaya çalışıyor'' Yasmin Erbil annesi Nergis Kumbasar'ın gençken aldığı mayoyu giyince... Yasmin Erbil annesi Nergis Kumbasar'ın gençken aldığı mayoyu giyince...
Konkordato patladı: Büyük iflas dalgası kapıda Konkordato patladı: Büyük iflas dalgası kapıda ''Köpek yiyorlar öldüreceğimize Çin’e ihraç edelim'' demişti, Murat Muratoğlu'ndan yeni açıklama ''Köpek yiyorlar öldüreceğimize Çin’e ihraç edelim'' demişti, Murat Muratoğlu'ndan yeni açıklama Trafikte bu çok özel dev kargoyu görenler dönüp bir daha baktı Trafikte bu çok özel dev kargoyu görenler dönüp bir daha baktı 10 bankadan masrafsız faizsiz 35 bin TL'ye ulaşan kredi imkanı 10 bankadan masrafsız faizsiz 35 bin TL'ye ulaşan kredi imkanı Mevduat faizleri güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizleri güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Türkiye'nin en ucuz lokantası: Her şey 4'te 1 fiyatına satılıyor Türkiye'nin en ucuz lokantası: Her şey 4'te 1 fiyatına satılıyor MHP'li Akçay ile İYİ Parti'li Türkoğlu TBMM'de birbirine girdi MHP'li Akçay ile İYİ Parti'li Türkoğlu TBMM'de birbirine girdi Belediye yere çöp atanları tek tek ifşa edecek Belediye yere çöp atanları tek tek ifşa edecek Süper Lig'de transfer rekoru: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı Süper Lig'de transfer rekoru: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı Kahraman imam kamerada: Camideki intihar girişimini böyle önledi Kahraman imam kamerada: Camideki intihar girişimini böyle önledi