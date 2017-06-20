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  3. 20 Haziran 2017 17:25

ABD Esad rejimine bağlı İHA'yı düşürdü

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun bir savaş uçağı, Suriye rejimine bağlı bir iHA'yı düşürdü.

ABD Esad rejimine bağlı İHA'yı düşürdü
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ABD liderliğinde kurulan uluslararası koalisyona bağlı bir savaş uçağı, Suriye rejimini desteklediği belirtilen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı. AFP haber ajansı, İHA'nın İran yapımı olduğunu duyurdu. ABD'nin vurduğu İHA'nın 'mühimmat yüklü' olduğu ifade edildi.

AFP'nin haberine göre, ABD ordusuna ait bir F-15 savaş jeti, Ürdün sınırı yakınlarında bulunan Al Tanaf bölgesinin kuzeydoğusunda İran yapımı ve rejim destekçisi bir insansız hava aracını düşürdü. 

ABD öncülüğündeki koalisyon açıklamasında 'Kolalisyon güçlerinin üzerine doğru ilerleyen rejim yanlısı silahlı İnsansız Hava Aracı'nın ülkenin güneyinde vurularak düşürüldüğü' duyuruldu.

Esad rejimine ait savaş uçağı önceki gün Rakka'ya bağlı Tabka ilçesinde ABD tarafından düşürülmüştü. Suriye Savunma Bakanlığı, uçağın düşürüldüğü bir açıklamayla doğrulamıştı. 

abd , iha , rejim , iran , mühimmat