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ABD, ''Gazze'' teklifini 4. kez veto etti

ABD, ''Gazze'' teklifini 4. kez veto etti
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İsrail, Gazze'de katliama devam ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), acil ateşkes talep edilen karar tasarısı, ABD tarafından 4. kez veto edildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi talep edilen karar tasarısı, ABD tarafından 4. kez veto edildi.

15 üyeli BMGK'da, 10 seçilmiş üye olan Cezayir, Ekvador, Guyana, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından sunulan karar tasarısı oylamaya sunuldu. ABD, karar tasarısını veto etti. Diğer 14 üye, tasarı için ‘evet’ oyu kullandı.

DHA

Etiketler abd birleşmiş milletler güvenlik konseyi gazze acil ateşkes
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