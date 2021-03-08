  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD Hazine Bakanı Yellen'den ''destek paketi'' açıklaması

ABD Hazine Bakanı Yellen'den ''destek paketi'' açıklaması

ABD Hazine Bakanı Yellen'den ''destek paketi'' açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, koronavirüs salgını için hazırlanan 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin enflasyonda hızlı artışa neden olacağına ilişkin endişeleri reddetti.

Yellen, MSNBC'ye verdiği röportajda, ekonomik destek paketinin ABD ekonomisinin gelecek yıl tam istihdama dönmesine yardımcı olacağını söyledi.

Destek paketinin hızlı toparlanmayla yüksek enflasyonu tetikleyebileceğine ilişkin endişelerin sorulması üzerine Yellen, "Bunun olacağını gerçekten düşünmüyorum. Salgından önce yüzde 3,5'lik işsizlik oranımız vardı ve enflasyonda artış sinyali yoktu." dedi.

Yellen, enflasyonun bir sorun haline gelmesi durumunda ise bunu ele alacak araçların olduğunu, politika yapıcıların durumu yakından izleyeceklerini ve harekete geçmeye hazır olacaklarını ifade etti.

Etiketler destek abd destek paketi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yüreğimizi yakan helikopter kazasında yeni ayrıntı
Yüreğimizi yakan helikopter kazasında yeni ayrıntı
Salako filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı
Salako filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı
Ünlü Hollywood yıldızının evinin fiyatı dudak uçuklattı
Ünlü Hollywood yıldızının evinin fiyatı dudak uçuklattı
Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı
Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı
MEB 2021 öğretmen atama takvimi
MEB 2021 öğretmen atama takvimi
Ünlü oyuncu aşk iddialarına ateş püskürdü
Ünlü oyuncu aşk iddialarına ateş püskürdü
Borsa İstanbul'da deprem! Hakan Atilla istifa etti!
Borsa İstanbul'da deprem! Hakan Atilla istifa etti!
Elleri kocası tarafından kesildi, 72 yıl böyle yaşadı!
Elleri kocası tarafından kesildi, 72 yıl böyle yaşadı!
Döviz 2021'in rekorunu kırdı! Dolar, euro ve altın uçtu!
Döviz 2021'in rekorunu kırdı! Dolar, euro ve altın uçtu!
Ayasofya imamından 8 Mart'ta tepki çeken paylaşım
Ayasofya imamından 8 Mart'ta tepki çeken paylaşım