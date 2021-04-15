ABD ile Afganistan arasında asker çekme görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile asker çekme konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.

Konsey Başkanlığında yapılan görüşmede, Abdullah, ABD'nin Afganistan'daki askeri gücünü çekme konusunda aldığı kararı desteklediklerini söyledi.

Abdullah, ABD'nin bundan sonra da Afganistan'a yardıma devam etme taahhüdünü takdir ettiklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken de ABD'nin Afganistan'daki askerlerini geri çekme kararı aldığını dile getirdi.

Askeri birliklerini çekmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin sona ermesi anlamına gelmediğine dikkati çeken Blinken, iki ülke arasında yeni bir ilişki ve iş birliği döneminin başladığını, bu süreçte çeşitli alanlarda iş birliklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Blinken'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile de görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini açıklamıştı.