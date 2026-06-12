ABD ile İran arasındaki anlaşmasının detayları ortaya çıktı

ABD ile İran arasında imzalanması beklenen tarihi anlaşmanın detayları İran basınına sızdı. Mehr haber ajansının paylaştığı taslağa göre ABD; deniz ablukasını, petrol yaptırımlarını kaldıracak ve dondurulmuş varlıkları serbest bırakacak. Buna karşılık İran, 30 gün içinde Hürmüz Boğazı'nı deniz trafiğine açacak.

Küresel diplomasiyi ve Orta Doğu'daki jeopolitik dengeleri derinden sarsacak ABD-İran anlaşmasının taslak maddeleri gün yüzüne çıkmaya başladı.

İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansı, Washington ve Tahran yönetimleri arasında Avrupa'da imzalanması beklenen mutabakatın stratejik detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Anlaşma Taslağındaki Karşılıklı Kritik Taahhütler

Sızdırılan bilgilere göre, diplomatik müzakereler sonucunda her iki tarafın da önemli tavizler verdiği bir zemin oluşturuldu.

Taslak metindeki karşılıklı taahhütler şu şekilde sıralanıyor:

ABD'nin Taahhütleri

Askeri Çekilme ve Ablukanın Kaldırılması: Washington, İran'ın çevresindeki askeri güçlerini geri çekecek ve İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını 30 gün içinde tamamen sonlandıracak.

Ekonomik Yaptırımların Esnetilmesi: Dondurulmuş durumdaki İran varlıkları serbest bırakılacak ve küresel piyasaları yakından ilgilendiren İran petrolüne yönelik yaptırımlar kaldırılacak.

İç İşlerine Müdahale Edilmemesi: ABD, "İran'ın iç işlerine karışmama" garantisi verecek.

Ertelenen Kriz Başlıkları: İran’ın tartışmalı balistik füze programı ve bölgedeki silahlı vekil gruplara verdiği destek mevcut anlaşmada göz ardı edilecek; nükleer programla ilgili kapsamlı müzakereler ise ileri bir tarihe ertelenecek.

İran'ın Taahhütleri

Hürmüz Boğazı'nın Açılması: Küresel enerji koridorunun en kritik boğazlarından biri olan Hürmüz Boğazı, ABD'nin ablukayı kaldırmasına paralel olarak 30 gün içinde uluslararası deniz trafiğine yeniden açılacak.

Trump "Harika Bir Uzlaşı" Dedi, İran Temkinli

Anlaşmaya dair her iki başkentten gelen açıklamalar ise farklı tonlar taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı değerlendirmede iyimser bir tablo çizerek, "İran ile olan savaşa ilişkin büyük bir uzlaşıya vardık. Önümüzdeki birkaç gün içinde bitmesi gerekiyor. Muhtemelen Avrupa’da bir imza törenimiz olacak, bu harika bir şey" ifadelerini kullandı.

Buna karşın, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sürecin henüz nihayete ermediğinin altını çizdi.

Bekayi, İran'ın ABD ile olası bir anlaşma konusunda nihai kararını henüz vermediğini belirterek, müzakere masasında "kırmızı çizgilerinden kesinlikle taviz vermeyeceklerini" vurguladı.

İHA