  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD ile İran arasındaki anlaşmasının detayları ortaya çıktı

ABD ile İran arasındaki anlaşmasının detayları ortaya çıktı

ABD ile İran arasındaki anlaşmasının detayları ortaya çıktı
Güncelleme:

ABD ile İran arasında imzalanması beklenen tarihi anlaşmanın detayları İran basınına sızdı. Mehr haber ajansının paylaştığı taslağa göre ABD; deniz ablukasını, petrol yaptırımlarını kaldıracak ve dondurulmuş varlıkları serbest bırakacak. Buna karşılık İran, 30 gün içinde Hürmüz Boğazı'nı deniz trafiğine açacak.

Küresel diplomasiyi ve Orta Doğu'daki jeopolitik dengeleri derinden sarsacak ABD-İran anlaşmasının taslak maddeleri gün yüzüne çıkmaya başladı.

İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansı, Washington ve Tahran yönetimleri arasında Avrupa'da imzalanması beklenen mutabakatın stratejik detaylarını kamuoyuyla paylaştı. 

Anlaşma Taslağındaki Karşılıklı Kritik Taahhütler

Sızdırılan bilgilere göre, diplomatik müzakereler sonucunda her iki tarafın da önemli tavizler verdiği bir zemin oluşturuldu.

Taslak metindeki karşılıklı taahhütler şu şekilde sıralanıyor:

ABD'nin Taahhütleri

Askeri Çekilme ve Ablukanın Kaldırılması: Washington, İran'ın çevresindeki askeri güçlerini geri çekecek ve İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını 30 gün içinde tamamen sonlandıracak.

Ekonomik Yaptırımların Esnetilmesi: Dondurulmuş durumdaki İran varlıkları serbest bırakılacak ve küresel piyasaları yakından ilgilendiren İran petrolüne yönelik yaptırımlar kaldırılacak.

İç İşlerine Müdahale Edilmemesi: ABD, "İran'ın iç işlerine karışmama" garantisi verecek.

Ertelenen Kriz Başlıkları: İran’ın tartışmalı balistik füze programı ve bölgedeki silahlı vekil gruplara verdiği destek mevcut anlaşmada göz ardı edilecek; nükleer programla ilgili kapsamlı müzakereler ise ileri bir tarihe ertelenecek.

İran'ın Taahhütleri

Hürmüz Boğazı'nın Açılması: Küresel enerji koridorunun en kritik boğazlarından biri olan Hürmüz Boğazı, ABD'nin ablukayı kaldırmasına paralel olarak 30 gün içinde uluslararası deniz trafiğine yeniden açılacak.

Trump "Harika Bir Uzlaşı" Dedi, İran Temkinli

Anlaşmaya dair her iki başkentten gelen açıklamalar ise farklı tonlar taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı değerlendirmede iyimser bir tablo çizerek, "İran ile olan savaşa ilişkin büyük bir uzlaşıya vardık. Önümüzdeki birkaç gün içinde bitmesi gerekiyor. Muhtemelen Avrupa’da bir imza törenimiz olacak, bu harika bir şey" ifadelerini kullandı.

Buna karşın, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sürecin henüz nihayete ermediğinin altını çizdi.

Bekayi, İran'ın ABD ile olası bir anlaşma konusunda nihai kararını henüz vermediğini belirterek, müzakere masasında "kırmızı çizgilerinden kesinlikle taviz vermeyeceklerini" vurguladı.

 

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş'ten altındaki sert düşüş sonrası yeni yol haritasını açıkladı
İslam Memiş'ten altındaki sert düşüş sonrası yeni yol haritasını açıkladı
Ünlü oyuncu 17 kilo verip iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını da açıkladı
Ünlü oyuncu 17 kilo verip iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını da açıkladı
Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu!
Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu!
Hong Kong'dan İstanbul'a uzanan aşk tuzağı: 2.5 milyon dolar kaptırdı!
Hong Kong'dan İstanbul'a uzanan aşk tuzağı: 2.5 milyon dolar kaptırdı!
Ekranların güzel oyuncusundan kötü haber! Bir kez daha ameliyat masasına yatacak...
Ekranların güzel oyuncusundan kötü haber! Bir kez daha ameliyat masasına yatacak...
Trafikte bu sefer bir savcı ile minibüs şoförü birbirine girdi!
Trafikte bu sefer bir savcı ile minibüs şoförü birbirine girdi!
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi'ydi... Son halini görenler gözlerine inanamadı!
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi'ydi... Son halini görenler gözlerine inanamadı!
Bitmeyen karın ağrısı ve nefes darlığının sebebi şoke etti!
Bitmeyen karın ağrısı ve nefes darlığının sebebi şoke etti!
Etiketler abd İran anlaşma donald trump İsmail Bekayi hürmüz boğazı orta doğu nükleer program ABD yaptırımları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Aybüke Pusat ve 4 isim için karar verildi Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Aybüke Pusat ve 4 isim için karar verildi Berat Albayrak hakkındaki 128 milyar Dolar iddiasında mahkeme kararını verdi Berat Albayrak hakkındaki 128 milyar Dolar iddiasında mahkeme kararını verdi İstanbul'da anaokulunda silahlar konuştu! Okul sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı! İstanbul'da anaokulunda silahlar konuştu! Okul sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı! Bir CHP'li belediyeye daha yolsuzluk operasyonu: 17 gözaltı Bir CHP'li belediyeye daha yolsuzluk operasyonu: 17 gözaltı Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan için karar: 9 isim tutuklandı! Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan için karar: 9 isim tutuklandı! Eşref Rüya'nın ekranlara veda etme sebebiyle ilgili olay iddia! Eşref Rüya'nın ekranlara veda etme sebebiyle ilgili olay iddia! Trafikte bu sefer bir savcı ile minibüs şoförü birbirine girdi! Trafikte bu sefer bir savcı ile minibüs şoförü birbirine girdi! Türkiye'nin beyaz et devleri kıskaçta! Çok sayıda şirkete kayyım atandı Türkiye'nin beyaz et devleri kıskaçta! Çok sayıda şirkete kayyım atandı Bakan Akar'dan Karadeniz'de vurulan Türk balıkç teknesi İçin dikkat çeken açıklama Bakan Akar'dan Karadeniz'de vurulan Türk balıkç teknesi İçin dikkat çeken açıklama CHP'de yeni ihraç listesi ortaya çıktı; sırada belediye başkanları var! CHP'de yeni ihraç listesi ortaya çıktı; sırada belediye başkanları var!
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı minik çocuk korkunç bir şekilde hayatını kaybetti Yaya geçidinde otomobilin çarptığı minik çocuk korkunç bir şekilde hayatını kaybetti Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi'ydi... Son halini görenler gözlerine inanamadı! Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi'ydi... Son halini görenler gözlerine inanamadı! Zorunlu Trafik Sigortası'nda araç değer kaybı için yeni karar Zorunlu Trafik Sigortası'nda araç değer kaybı için yeni karar Karadeniz'de vurulan tanker İstanbul Boğazı'nda... Hasar havadan görüntülendi! Karadeniz'de vurulan tanker İstanbul Boğazı'nda... Hasar havadan görüntülendi! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede sağanak bekleniyor Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede sağanak bekleniyor THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 267 yolcu tahliye edildi THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 267 yolcu tahliye edildi Rüşvetten 5 yıl hapis cezası alan AK Partili Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Rüşvetten 5 yıl hapis cezası alan AK Partili Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu! Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu! Tekirdağ'da kimya fabrikasında patlama: AFAD bölgeye sevk edildi, yaralılar var! Tekirdağ'da kimya fabrikasında patlama: AFAD bölgeye sevk edildi, yaralılar var!