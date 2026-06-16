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ABD ile İsrail arasında soğuk rüzgarlar: İsrailli Bakan'a vize vermediler!

ABD ile İsrail arasında soğuk rüzgarlar: İsrailli Bakan'a vize vermediler!
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, diplomatik temaslar ve bir düğün töreni için planladığı ABD ziyaretini vize krizi nedeniyle iptal etti. Ben-Gvir, ABD Büyükelçiliğinin vize işlemleri kapsamında kendisinden parmak izi talep etmesi üzerine seyahatinden vazgeçti.

İsrail ile ABD arasında dikkat çeken bir vize krizi patlak verdi. İsrail'in tartışmalı ve aşırı sağcı kimliğiyle tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, planladığı kritik Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini, kendisine uygulanan katı vize prosedürleri nedeniyle iptal etmek zorunda kaldı.Kkrizin perde arkasında ABD Büyükelçiliği'nin İsrailli bakana yönelik "parmak izi" talebi yer alıyor.

Diplomatik Temaslar ve Düğün Planı Yarım Kaldı

Tel Aviv ve Washington hattında soğuk rüzgarlar estiren olay, Ben-Gvir'in önümüzdeki günlerde ABD'ye yapmayı planladığı ziyaret için resmi başvuruda bulunmasıyla başladı. İsrailli tanınmış iş insanı Yaakov Elharar'ın kızının düğün törenine katılmak ve ziyaret kapsamında çeşitli diplomatik temaslarda bulunmak isteyen aşırı sağcı bakan, hiç beklemediği bir bürokratik engelle karşılaştı.

Parmak İzi Talep Edildi

İki müttefik ülke arasında genellikle esnek işleyen diplomatik vize süreçlerinin aksine, ABD Büyükelçiliği, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'i vize işlemleri ve güvenlik prosedürleri kapsamında şahsen parmak izi vermek üzere elçilik binasına davet etti. Diplomatik teamüllerde nadir rastlanan bu "parmak izi talebi", İsrail cephesinde soğuk duş etkisi yarattı.

Yaşanan bu bürokratik zorluğun ve şahsi çağrının ardından, aşırı sağcı politikaları nedeniyle Washington yönetimiyle zaman zaman ters düşen Ben-Gvir'in ABD seyahatini tamamen iptal etme kararı aldığı bildirildi. 

DHA

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Etiketler abd İsrail Itamar Ben-Gvir vize
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