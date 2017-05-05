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  2. Dünya
  3. 05 Mayıs 2017 07:12

ABD ile Rusya arasında tehlikeli yakınlaşma

Alaska açıklarında bir Amerikan savaş uçağının, Rus bombardıman uçaklarına engelleme yaptığı bildirildi.

ABD ile Rusya arasında tehlikeli yakınlaşma
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ABD Kuzey Amerika Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), pazartesi günü Alaska açıklarında bir Amerikan F-22 Raptor savaş uçağının, TU-95 model iki Rus bombardıman uçağına engelleme yaptığını bildirdi.

NORAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Sözcü John Cornelio, Rus bombardıman uçaklarına iki jetin de eskortluk ettiğini ve uçakların uluslararası sularda olmasına rağmen Alaska'nın Point Hope kıyısına 80 kilometre kadar yaklaştıklarını kaydetti. 

Rus uçaklarının Alaska kıyısına yaklaşması üzerine F-22 Raptor savaş uçağı tarafından engellendikleri ifade edilen açıklamada, 2015'ten bu yana ilk kez Rus bombardıman uçaklarına başka Rus jetlerinin eşlik ettiği belirtildi. Daha sonra Rus A-50 tipi Mainstay gözetleme uçağının da aynı bölgede seyrettiği ancak uluslararası sularda seyrini sürdüren uçağa herhangi bir engelleme yapılmadığı ifade edildi.

NORAD Sözcüsü Cornelio, bu tür adımları beklediklerini, bunların çok sürpriz olmadığını ve Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçakların da zaman zaman Rusya ve Çin sınırına yaklaştığını dile getirdi.

Nisan ayı ortasında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), iki Amerikan F-22 Raptor tipi savaş uçağının, Rusya Hava Kuvvetlerine ait iki TU-95 tipi bombardıman uçağını Alaska yakınlarında engellediğini duyurmuştu. AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı sözcülerinden Binbaşı Gary Ross, engellemenin Alaska’nın Kodiak Adası'nın 160 kilometre uzağında meydana geldiğini ifade etmişti.

AA

savaş uçağı , rusya , alaska , abd