  ABD, İran'a karşı zafer ilan etti

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ile varılan 2 haftalık ateşkesin ardından düzenlediği basın toplantısında İran'ın savunma sanayisinin yerle bir edildiğini ve hava sahasında mutlak kontrol sağladıklarını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında, İran ile 40 gün süren savaşın ardından uzlaşılan iki haftalık ateşkese ilişkin konuştu. ABD’nin tarihi bir zafer elde ettiğini söyleyen Hegseth, “İran ateşkes için yalvardı. Başkan Trump, İran'ın bütün ekonomisini dakikalar içinde yok edecek güce sahipti ancak merhamet göstermeyi tercih etti. İran'ın hava kuvvetleri yok edildi. İran'ın artık bir hava savunması, herhangi kapsamlı bir hava savunma sistemi kalmadı. Hava sahası bizim kontrolümüzde. İran'ın füze programı işlevsel olarak yok oldu. ABD, salı gecesi 800 hava saldırısı düzenledi ve İran'ın savuna sanayi üssünü imha etti. İran'ın fabrikaları yerle bir oldu. Artık gerçek barış için bir şansımız var. Pentagon görevini tamamladı. İran'ın yeni rejimi ABD ile farklı bir iletişimde olacak. İran zenginleştirilmiş uranyumu bize verecek ya da biz alacağız” ifadelerini kullandı.

'KİMSE TRUMP'TAN DAHA İYİ BARIŞ ANLAŞMASI YAPAMAZ'

Hegseth, İran’ın 47 yıldır tehdit oluşturduğunu belirterek, “Artık sorun değiller. Trump tarih yazdı. İran bizim şartlarımızı kabul etmeseydi. Sıradaki hedefimiz köprüleri, enerji tesisleri olacaktı ve bunları yeniden inşa etmeleri çok zor olacaktı. İran'ın, dini lideri öldü. Askeri komutan liderleri ve diğer komutanları öldü. İstihbarat şefleri öldü. Devrim Muhafızları'ndaki kritik isimler öldü. Zamanları tükeniyordu ve anlaşma yaptılar” açıklamasında bulundu.

İran asla nükleer silaha ulaşmaması gerektiğini kaydeden Hegseth, gerekirse operasyona tekrar başlayacaklarını aktardı. Bakan Hegseht, İran’ın sahip olduğu tüm nükleer materyalin yok edileceğini vurgulayarak, “Uydular aracılığıyla gözlenecek. Destansı Öfke Operasyonu 6 haftadan kısa bir süre içinde son derece yıkıcı bir güçle tamamlandı. ABD'yi basit bir şekilde yaralayabileceklerini düşündüler ancak biz onlar ile ilgilendik. Pilotlarımızı tutamadılar. İran'ın topraklarının tam ortasına gidip askerlerimizi kurtardık. Hiç kaybımız olmadı. Şu anda gerçek barış için masaya oturmaya hazırlanıyoruz. İran'ın verdiği bütün sözleri tuttuğunu görmek istiyoruz. Kimse Trump'tan daha iyi barış anlaşması yapamaz. Sözüm ona dostlarımız, bize yardım etmeyenler not alsın. Binlerce saldırı gerçekleştirdik. Mucizevi bir biçimde korunduğumuzu hissettik” diye konuştu.

DHA

