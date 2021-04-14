ABD, Karadeniz'e göndereceği savaş gemisi bildirimini geri çekti
ABD, Montrö Sözleşmesi'ne dayanarak Karadeniz'e iki savaş gemisi göndereceği bildirimini geri çektiği iddia edildi.
Ukrayna-Rusya gerilimi artarken; ABD'den kritik bir hamle geldi.
NTV'nin haberine göre, ABD savaş gemilerinin boğazlardan geçmeyeceğini Türkiye'ye bildirildi.
NTV haberi Diplomatik kaynaklardan gelen bilgilere dayandırdı.
NE OLMUŞTU?
ABD geçtiğimiz hafta ABD savaş gemileri USS Roosevelt ve USS Donald Cook'un Karadeniz'e geçeceğini Montrö Sözleşmesi uyarınca Türkiye'ye bildirmişti.
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