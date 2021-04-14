  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD savaş gemileri, Karadeniz'e girmeyecek

ABD, Karadeniz'e göndereceği savaş gemisi bildirimini geri çekti

ABD, Montrö Sözleşmesi'ne dayanarak Karadeniz'e iki savaş gemisi göndereceği bildirimini geri çektiği iddia edildi.

Ukrayna-Rusya gerilimi artarken; ABD'den kritik bir hamle geldi.

NTV'nin haberine göre, ABD savaş gemilerinin boğazlardan geçmeyeceğini Türkiye'ye bildirildi.

NTV haberi Diplomatik kaynaklardan gelen bilgilere dayandırdı.

NE OLMUŞTU?
ABD geçtiğimiz hafta ABD savaş gemileri USS Roosevelt ve USS Donald Cook'un Karadeniz'e geçeceğini Montrö Sözleşmesi uyarınca Türkiye'ye bildirmişti.

Etiketler abd bildirim savaş gemisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir kent isyanda! Gökten kömür tozu yağıyor
Fizik kuralına meydan okuyan 7 mimarlık harikası
Vaka sayısı yine rekor kırdı! İşte son 24 saatin korona tablosu
90'lı yılların kızıl saçlı güzeli Janset yıllara meydan okuyor
''Kanı akarsa büyü bozulacak'' diye bağırıp...
''Millete soğan patates, Saray'a 52 milyon liralık Mercedes''
İkinci el araba satışlarında en çok tercih edilen markalar belli oldu!
Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te!
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Hindular ölüme meydan okudu! Ganj Nehri'nde inanılmaz görüntüler