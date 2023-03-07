ABD Merkez Bankası FED'ten faiz için dikkat çeken mesaj

ABD Merkez Bankası FED Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının merkez bankası politika yapıcılarının beklediğinden daha yüksek seviyelere çıkabileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu'nda iki gün sürecek sunumu başladı.

Powell bu yıl başlayacak güçlü ve sürdürülebilir ekonomik aktivitenin merkez bankası yetkililerini faiz oranlarını artırmaya sevk edebileceğini ve yüksek enflasyonun muhtemelen faiz oranlarını beklediklerinden daha fazla artırmalarına yol açacağını söyledi.

Powell, "Son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi, bu da faiz oranlarının nihai seviyesinin önceden tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde gerçekleştirdiği konuşmasında, "Son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi, bu da faiz oranlarının nihai seviyenin muhtemelen daha önce tahmin edilenden daha yüksek olacağını gösteriyor" dedi.

İstihdam, harcama, fabrika üretimi ve enflasyona ilişkin verilerin, yalnızca birkaç hafta önce görülen yumuşama eğilimlerini kısmen tersine çevirdiğini belirten Powell, "enflasyonun son aylarda ılımlı hale gelmesine rağmen enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirme sürecinde önlerinde daha uzun bir yolu olduğunu ve bu yolun inişli çıkışlı olmasının muhtemel olduğunu" söyledi.

Fed geçtiğimiz yıl faizleri 8 kez yükselterek yüzde 4,5-4,75 seviyesine çıkarmıştı.

Sıkı para politikası hala masada

Enflasyonun 2022'nin sonlarında gösterdiği yavaşlamayı tersine çevirdiğini gösteren verilere atıfta bulunan merkez bankası lideri, önümüzdeki dönemde daha sıkı para politikası uygulanma ihtimalinin hala masada olduğunu belirtti.

Merkez Bankası Başkanı, bu hafta Capitol Hill'de yapacağı konuşmalar için hazırladığı konuşmasında, mevcut eğilimin Fed'in enflasyonla mücadelede görevinin sona ermediğine işaret ettiğini belirterek, "Verilerin bütünü daha hızlı sıkılaştırmanın gerekli olduğunu gösterirse, faiz artırımlarının hızını artırmaya hazır oluruz." dedi.

Powell ayrıca son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini belirterek, "Bu durum, faiz oranlarının nihai seviyesinin muhtemelen daha önce beklenenden daha yüksek olacağını gösteriyor." dedi.

Aralık ayı tahminlerinde yetkililer nihai oranı %5,1 olarak belirtirken, CME Group verilerine göre mevcut piyasa fiyatlaması bundan biraz daha yüksek bir seviyeye ulaşılabileceğinin fiyatlandığını gösterdi. Powell ise faizlerin nihai olarak ne kadar yükselebileceği konusunda görüş belirtmedi.

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Powell'ın konuşması ayrıca piyasaların genel olarak Fed'in ekonomiyi bir resesyona sürükleyebileceği endişelerinin olduğu bir dönemde geldi.

Ancak ocak ayı verilerinde, politika yapıcıların tercih ettiği ölçüt olan kişisel tüketim harcamaları fiyatlarıyla ölçülen enflasyonun yıllık %5,4 oranında seyretmesi sebebiyle Powell, "Fed'in enflasyonla mücadele görevinin sona ermediğini" söyledi.

Powell konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok yol kat ettik ve şu ana kadar yaptığımız sıkılaştırmanın tam etkileri henüz hissedilmedi. Yine de yapacak daha çok işimiz var." dedi.

Fed geçtiğimiz yıl içinde gösterge fon oranını sekiz kez artırarak %4,5-%4,75 arasındaki mevcut hedef seviyesine yükseltmişti. Görünürde, fon oranı bankaların gecelik borç verme için birbirlerinden ne kadar ücret alacaklarını belirlerken; bu oran, mortgage oranları, kredi kartları ve otomobil kredileri gibi çok sayıda diğer tüketici borç ürünlerini de etkiliyor.

Son zamanlarda Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic gibi bazı yetkililer, faiz artışlarının yakında sona ereceğini düşündüklerini belirtirken aralarında Başkan Christopher Waller'ın da bulunduğu bazı yetkililer, son enflasyon verilerine ilişkin endişelerini dile getirmiş ve sıkı politikanın devam edeceğini söylemişlerdi.

Powell ise fiyat istikrarını yeniden sağlamak için muhtemelen para politikasında kısıtlayıcı duruşu bir süre daha sürdürmeleri gerektiğini belirterek, "Tarihsel kayıtlar, politikanın zamanından önce gevşetilmesine karşı güçlü bir şekilde uyarıyor. İş bitene kadar rotamızı koruyacağız." dedi.

Powell, konut gibi alanlarda enflasyon konusunda bazı ilerlemeler kaydedildiğini de ifade ederken, kesin konuşmak söz konusu olduğunda "enflasyonda düşüşe dair çok az işaret olduğunu" söyledi.

Powell'ın açıklamalarının ardından ise küresel piyasalarda risk iştahı düşerken, risk odaklı varlıklarda satışlar hızlandı.

Powell, yarın da ABD Temsilciler Meclisi Komitesi’nde sunum gerçekleştirecek.