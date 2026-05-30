  ABD ordusu bir tekneyi daha havaya uçurdu: 3 ölü

ABD ordusu bir tekneyi daha havaya uçurdu: 3 ölü

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye düzenlenen saldırıda 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen teknelere yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan'ın talimatıyla, "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından kullanılan bir tekneye daha saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırıda 3 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı. SOUTHCOM’un "kartellere karşı topyekûn sistemik baskı uygulama konusundaki kararlılığından asla ödün vermeyeceği" kaydedildi.

İHA

