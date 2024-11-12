ABD ordusu Suriye'de İran ile ilgili hedefleri vurdu

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Suriye'de İranlı gruplarla bağlantılı 2 lokasyonda 9 hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki İran destekli gruplarla ilişkili iki lokasyonda bulunan dokuz hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada, saldırıların son 24 saatte gerçekleşen saldırılara karşılık olarak gerçekleştirildiği iddia edildi. Ayrıca gerçekleştirilen saldırıların, 'İran destekli grupların gelecekteki olası saldırılarını engelleyeceği' amacıyla yapıldığı iddia edildi.

CENTCOM Generali Michael Erik Kurilla'nın "Mesajımız net. Bölgedeki ABD ve koalisyon ortaklarına yönelik saldırılar asla tolere edilmeyecek. Personelimizi ve koalisyon ortaklarımızı korumak ve sorumsuz saldırılara yanıt vermek için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz" sözleri de açıklamada yer aldı.