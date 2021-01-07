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  3. 07 Ocak 2021 17:13

ABD polisi göstericiyi vurdu! O anlar saniye saniye kamerada

ABD'de büyük infial yaratan olaylarda polisin kongre merkezini basan göstericilerden biri vurma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın mitinginin ardından Trump destekçileri, başkan seçilen Joe Biden'ın görevinin tescilleneceği oturum sırasında polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.

SİLAHLAR ATEŞLENDİ
Güvenlik güçleri, binayı işgal eden göstericilere karşı harekete geçti. Silahların ateşlendiği olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, protestocular binadaki kapıyı zorlarken, eli silahlı polislerden birinin hazır halde beklediği görüldü.

GÖSTERİCİNİN VURULDUĞU ANLAR
Söz konusu güvenlik görevlisi, bir süre sonrası silahını ateşleyerek göstericilerden birini boynundan vurdu. Göstericiler, yaşananlar nedeniyle polise tepki gösterdi.

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