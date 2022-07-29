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ABD-Rusya arasında savaşın başından beri ilk temas!

ABD-Rusya arasında savaşın başından beri ilk temas!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

ABD ile Rusya arasında Ukrayna savaşının başlangıcından sonra ilk görüşme gerçekleşmiş oldu.

İkili arasındaki görüşmelerin ABD'nin WNBA yıldızı Brittney Griner ve başka bir Amerikalı tutuklu Paul Whelan'ın serbest bırakılması üzerine olduğu bildirildi.

Blinken'ın ayrıca Karadeniz'den tahıl sevkiyatı konusunda Rusya'yı uyardığı, Moskova'nın doğu ve güney Ukrayna'nın bazı kısımlarını ilhak etme şüphesiyle hareket etmesi halinde sonuçları konusunda Lavrov'u uyardığı da kaydedildi.

Blinken, Lavrov'a dünyanın Ukrayna topraklarının herhangi bir ilhakını "asla tanımayacağını" ve bunun "Rusya için önemli ek maliyetlerle sonuçlanacağını" söyledi.

Etiketler savaş abd rusya
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