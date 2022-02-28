ABD, Rusya-Ukrayna görüşmesini böyle izliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin başlamasının ardından ABD'nin istihbarat uçağı radara yakalandı.

Belarus sınırında Rusya-Ukrayna görüşmelerin başlamasının ardından ilk olarak Jake12 uçuş kodunu kullanan ABD'nin gelişmiş istihbarat uçağı Flightradar'da belirdi.

Uçak, Ukrayna sınırına yaklaşarak daire çizmeye başladı. Rivet Joint olarak adlandırılan uçak, Amerikan ordusunun en önemli sinyal takip uçağı olarak biliniyor. İstihbarat toplama ve analiz yetenekli uçağın içinde 30 civarında istihbarat görevlisi çalışıyor. Uçak 6 bin 500 kilometre menzile sahip.

Bu uçağın ardından NATO'ya ait Airbus A330 tipi bir askeri uçakta bölgede belirdi. Tanker uçak da havada daireler çizerek bölgedeki diğer uçak ve helikopterlere yakın desteği vermeye başladı. Bu uçağın bölgedeki varlığı, çok sayıda savaş uçağının da bulunma ihtimalini gündeme getirdi.

Flightradar'da halen, Romanya hava sahasında görev yapan ABD tanker uçakları izlenebiliyor. Aynı zamanda bölgede çok sayıda genel maksat askeri helikopterler de izleniyor.