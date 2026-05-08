  3. ABD savaş uçakları İran tankerlerini vurdu! Hürmüz Boğazı'nda ölü ve yaralılar var

Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi hattında tansiyon düşmüyor. CENTCOM, İran bandralı iki petrol tankerinin ablukayı ihlal ettiği gerekçesiyle USS George H. W. Bush uçak gemisinden kalkan F/A-18'lerle vurulduğunu duyurdu. Diğer yandan İran'ın Minab kenti açıklarında sivil bir teknenin hedef alınması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda denizci kayboldu. Bölgede 50'den fazla geminin rotası zorla değiştirilirken, ABD'den "abluka kararlılıkla sürecek" mesajı geldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik uygulanan deniz ablukasını ihlal eden unsurlara karşı askeri güç kullanıldığını resmen açıkladı. Umman Körfezi’ndeki İran limanlarına yönelen iki tanker, ABD savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Hassas Güdümlü Mühimmatla Müdahale

CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre; "M/T Sea Star III" ve "M/T Sevda" isimli yüksüz petrol tankerlerinin rotalarını İran'a çevirmesi üzerine, bölgede konuşlu USS George H. W. Bush uçak gemisinden F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçakları havalandı. Tankerlerin baca sistemleri hassas güdümlü mühimmatlarla vurularak limanlara girişleri engellendi.

Minab Açıklarında Sivil Tekne Hedef Alındı

Gerilimin bir diğer ayağı ise İran’ın Minab kenti açıklarında yaşandı. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, ABD donanmasının sivil bir ticari tekneyi hedef alması sonucu teknede yangın çıktığını duyurdu. Olayda 1 denizcinin cansız bedenine ulaşılırken, 10 kişinin yaralandığı ve kayıp 4 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

"Hasna" Tankeri de Devre Dışı

CENTCOM, 6 Mayıs tarihinde "M/T Hasna" adlı başka bir tankerin de benzer şekilde etkisiz hale getirildiğini hatırlattı. Yapılan açıklamada, şu ana kadar 50’den fazla geminin rotasını değiştirmeye zorlandığı ve ablukanın delinmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

"Kararlılığımız Tam"

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, personelin olağanüstü bir görev yürüttüğünü belirterek, "Orta Doğu’daki ABD güçleri, İran’a giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik ablukanın tam olarak uygulanmasına kararlılıkla devam ediyor" dedi.

İHA

