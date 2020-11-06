ABD sokakları karıştı; gözaltılar var!

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Donald Trump’ın seçim sonuçlarına itiraz etmesi ve hile yapıldığını iddia etmesi üzerine ülkenin çeşitli bölgelerinde Trump karşıtları protesto gösterileri düzenledi. New York’ta çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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