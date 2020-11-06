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  3. 06 Kasım 2020 09:12

ABD sokakları karıştı; gözaltılar var!

ABD Başkanı Trump’ın henüz sonuçlanmamış başkanlık seçiminde hile yapıldığını iddia etmesi üzerine, Trump karşıtı vatandaşlar sokağa çıktı.

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Donald Trump’ın seçim sonuçlarına itiraz etmesi ve hile yapıldığını iddia etmesi üzerine ülkenin çeşitli bölgelerinde Trump karşıtları protesto gösterileri düzenledi. New York’ta çok sayıda kişi gözaltına alındı.

 
 

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