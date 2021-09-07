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ABD, Taliban hükümetini tanıyacak mı? Biden yanıt verdi

ABD, Taliban hükümetini tanıyacak mı? Biden yanıt verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ın kuracağı hükümeti tanımayacaklarını belirterek ''Bu çok uzak bir yol, buna daha çok var'' dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Bloomberg News muhabiri Sophia Cai'ye yaptığı açıklamada Taliban hükümetini tanıma gibi bir niyetlerinin olmadığını açıkladı. Biden konuya dair yaptığı açıklamada "Bu çok uzak bir yol, buna daha çok var" ifadelerini kullandı.

PSAKİ DE "ACELEMİZ YOK" DEMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına açıklama yapan Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki de, Beyaz Saray'ın Taliban'ı tanımak için "acele etmediğini" ifade etmişti.

Psaki, "Bu, Taliban'ın davranışına ve küresel toplumun beklentilerini karşılayıp karşılamadığına çok bağlı olacak" dedi. Öte yandan benzer yorumlar ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından da tekrarlandı.

Etiketler abd joe biden taliban afganistan hükümet
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