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  3. 31 Aralık 2020 18:08

''ABD tarihinin en azılı seri katili'' öldü

FBI tarafından ‘ABD tarihinin en azılı seri katili’ olarak tanımlanan Samuel Little 80 yaşında hayatını kaybetti.

''ABD tarihinin en azılı seri katili'' öldü
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Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından ‘ABD tarihinin en azılı seri katili’ olarak nitelendirilen 80 yaşındaki Samuel Little’ın öldüğü açıklandı.

93 KADINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETMİŞTİ

Ölmeden önce 1970 ile 2005 yılları arasında 93 kadını öldürdüğünü itiraf eden Little, 2012 yılından bu yana hapishanede tutuklu bulunan Little, üç kadını öldürdüğü suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

California Rehabilitasyon Departmanı tarafından yapılan açıklamada, 80 yaşındaki Little'ın sabah 4: 53'te öldüğü açıklanırken departmanın resmi bir ölüm nedeni açıklanmadığı ve ölüm nedeninin Los Angeles County Tıbbi Muayene Ofisi tarafından belirleneceği belirtildi.

ÜÇ KEZ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI

Eski bir boksör olan Little’ın öldürdüğü kişileri önce yumrukladığı, daha sonra da boğarak öldürdüğü açıklanırken katilin göçebe bir yaşam tarzı olduğu, çok fazla yer gezerek burada adı uyuşturucuya ve fuhuşa karışan kadınları öldürdüğü belirtildi. Little’ın ayrıca hapishanedeyken öldürdüğü kadınların resimlerini çizdiği belirtildi.


İlk olarak 2012 yılında uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Little’ın, daha sonra da üç kadını öldürdüğüne dair DNA kanıtları ortaya çıkmış, şartlı tahliye imkanı olmaksızın üç kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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