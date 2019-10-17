ABD, Türkiye yaptırımlarını geri çekecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başbaşa ve heyetler arası görüşme sonrası Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde kameraların karşısına geçti.

Pence, "ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı. YPG 120 saat içerisinde çekilecek. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettardır" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, daimi ateşkes gerçekleştiğinde Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılacağını ifade etti.

Pence, "Yeni yaptırım yok, var olan yaptırımlar geri çekilecek" açıklaması yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı: YPG çekilecek