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  3. 17 Ekim 2019 21:11

ABD, Türkiye yaptırımlarını geri çekecek

ABD Başkan Yardımcısı Pence, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Pence, Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılacağını açıkladı.

ABD, Türkiye yaptırımlarını geri çekecek
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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başbaşa  ve heyetler arası görüşme sonrası Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde kameraların karşısına geçti.

Pence, "ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı. YPG 120 saat içerisinde çekilecek. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettardır" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, daimi ateşkes gerçekleştiğinde Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılacağını ifade etti.

Pence, "Yeni yaptırım yok, var olan yaptırımlar geri çekilecek" açıklaması yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı: YPG çekilecekABD Başkan Yardımcısı: YPG çekilecek

 

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