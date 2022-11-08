ABD ve Çin'den İHA hamlesi

Merkezi California, San Luis Obispo'da bulunan Edge Autonomy, ABD Ordusu için silahlı insansız hava aracı üretmişti. ABD'den sonra Çinli teknoloji şirketi CETC'nin üretmeyi planladığı İHA'nın maket görüntüsü yayımlandı.

Milli insansız hava aracı Bayraktar TB2 dünya ülkelerine ilham oluyor. ABD'de üretilen ve Bayraktar TB2'ye benzerliği ile dikkat çeken SİHA'nın bir benzeri Çin tarafından da yapıldı.

Çin savunma sanayinin önemli firmalarından olan CETC, üretmeyi planladığı İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) maketi görücüye çıktı.

51 Milyar dolar varlığa sahip olan firma, Zhuhai Airshow 2022'de Bayraktar TB2'ye çok benzeyen bir modelini sergiliyor.

ABD DE BAYRAKTAR TB2'Yİ KOPYALAMIŞTI

Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları ABD ordusunun radarına girmişti. Ordu, Bayraktar TB2'ye çok benzeyen Penguen dronu için, Edge Autonomy ile bir anlaşma imzalamıştı.